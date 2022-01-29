2022/01/29 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان اتفاق الكل على استثناء طرف شيعي ليس أغلبية وطنية.وقال في كلمة له : عدم التوافق على منصب رئيس الوزراء سوف يؤدي الى باب مسدود والخاسر الأكبر هو الشعب.ودعا إلى ضرورة التوافق بين القوى السياسية في الحكومة المقبلة ووضع مصالح الشعب في المقدمة.واضاف : يجب ان نضع مصالح الشعب العراقي في المقدمة، ونضع مصالحنا الخاصة على جانب .واوضح العامري : يجب أن يكون جزء من الكرد والسنة والشيعة في المعارضة والموالاة أما الكل يتفقون على أن يستثنون طرفاً شيعياً فهذا ما لا نقبل به"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: اتفاق الكل على استثناء طرف شيعي ليس أغلبية وطنية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: اتفاق الكل على استثناء طرف شيعي ليس أغلبية وطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).