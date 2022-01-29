اعادة فتح مبنى محطة وقود حكومية بعد تأهيلها بقضاء الحويجة في كركوك

2022/01/29 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/افتتح محافظ كركوك راكان الجبوري ، محطة تعبئة وقود الطليعة الحكومية في قضاء الحويجة والتي تعرضت للتدمير خلال سيطرة داعش الارهابي على القضاء والتي جاءت ضمن جهود اعمار المدن ودعماً لأستقرار المناطق المحررة .وقال الجبوري ،اننا اليوم نعمل لكي يرى مواطنو محافظتنا وسكان المناطق المحررة ان نحول الخراب الى اعمار ولن نبقي اثار الدمار والارهاب ..مؤكدا ان التكاتف والتعايش مهم جدا لترسيخ الامن ودعم جهود الاعمار ولن نرضى ان تبقى صور ارادها الارهاب للدمار والخراب بل نرسم ونصنع صور الحياة والبناء والاعمار وفق اسس البناء والاعمار والاستقرار والتعاون المشترك مع القوات الامنية في اداء مهامها في حفظ الامن والاستقرار /.انتهى

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