بلاسخارت تؤكد للكاظمي موقف المجتمع الدولي الداعم للعراق

2022/01/29 | 18:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت.وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومستجداتها، وكذلك البحث في سير التعاون والتنسيق بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة، وسبل دعم البرامج التي تضطلع بها المنظمة الدولية في العراق.وجدّد السيد الكاظمي […]

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