"لا نريد الحرب.. بلادنا كرة" يتقاذها الناتو وموسكو.. ماذا قال الأوكرانيون عن غزو روسيا المحتمل؟

2022/01/29 | 18:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يمارس الأوكرانيون حياتهم اليومية كما المعتاد، تسري مخاوفهم نتيجة تصاعد التوتر جراء الحشد الروسي على حدود بلادهم.ويرى هؤلاء أن بلادهم تشبه "كرة" يتم تقاذفها بين جانبين، الروس وحلف الناتو، بحثلا عن مصالحهما...هذا ما قاله أوكرانيون لشبكة CNN.

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