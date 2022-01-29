عنوان باهت يعكس مضمونا باهتا في جانبه الرئيسي - في نقد كتاب محمّد الكحلاوي ، - مئوية ثورة أكتوبر الإشتراكية 1917-2017 - إنطلاقا من الشيوعية الجديدة - ناظم الماوي

2022/01/29 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناظم_الماوي لمّا وقع الكتاب موضوع نقدنا هنا بين يدينا لم نتمالك عن تقليبه أكثر من مرّة يمنة و يسرة قبل التوغّل في قراءته حريصين شديد الحصر على إقتناص رسالة عنوانه و ما يحمله من معلومات و صور على الغلاف كمداخل قد تفيد قليلا أو كثيرا في إدراك هذا الأمر أو ذاك من مقاصد المؤلّف ؛ وعندئذ قفزت على ذهننا معطيات عدّة أهمّها التالية :بداية ، لا نتوقّع أن نكون الوحيدين الأوحدين في إدراك أنّ عنوان الكتاب ، من الوهلة ......





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