بيان مشترك - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2022/01/29 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني عقد الحزبان الشيوعيان الشقيقان الحزب الشيوعي الفلسطيني والحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي (تونس) لقاءا ثنائيا لمناقشة قضايا الوضع الراهن في فلسطين وتونسوفي المنطقة العربية والعالم وواقع الحركة الشيوعية الأممية والعربية وتبادل القراءات والمواقف إزاء القضايا المحورية والأساسية.أمّا على مستوى الأوضاع المحلية في كل من فلسطين وتونس فإن الحزبين:يدينان سياسة التطهير العرقي وأعمال الاضطهاد والقمع ......





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