القصة الكاملة للطفل المعنف في ذي قار.. سعد حربية يتدخل

2022/01/29 | 18:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أثار مقطع مصور لتعذيب طفل من أهالي محافظة ذي قار، على يد عمّه، ضجة في مواقع التواصل ووسائل الإعلام.

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وبدأت القصة، بعد انتشار مقطع مصور للطفل وهو يقطع أحد الجسور في المحافظة بواسطة إشعال النيران وجلوسه على كرسي ويطالب باستقالة قائد شرطة المحافظة الفريق سعد حربية فضلا عن توجيه وصلة شتائم للأخير عبر المقطع، إضافة إلى مطالبته باستقالة محافظ ذي قار.

وبعد الفيديو الأول، انتشر مقطع مصور آخر عبر مواقع التواصل لذات الطفل وهو معلق من رجليه بحبل في سقف أحد المنازل، ويتلقى ضرباً مبرحاً من قبل "عمه".

سعد حربية قائد شرطة ذي قار أكد لـ"ناس"، (29 كانون الثاني 2022)، أنه "اطلع شخصياً على الحادثة، وبعث على والد وعم الطفل، وعفا عن الطفل الذي تهجم عليه عبر المقطع المذكور أعلاه"، مبينا أن "من قام بتعذيب الطفل هو عمه".

وأضاف، أن "مديرية شرطة المحافظة قامت بإعلام الشرطة المجتمعية وتوجيهها بأخذ دورها في القضية"، مبينا أننا "نرفض رفضاً قاطعاً مثل هكذا أعمال عنف تجاه الأطفال مهما كان السبب".

وتابع، "التعليقات على المقطع المصور الذي انتشر للطفل وهو يطالب بإقالتي في مواقع التواصل الاجتماعي هو من دفع عم الطفل إلى ضرب ابنه بهذا الشكل، إلا أننا لم يكن لدينا أي تحرك إزاء الطفل لهذا السبب".

وبين، أن "الشرطة المجتمعية تدخلت بالموضوع، وبدأت التحقيق به، والقانون سيأخذ مجراه".

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