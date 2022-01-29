دولة القانون يدعو الأحزاب الكردية لاختيار شخصية مناسبة لرئاسة الجمهورية

2022/01/29 | 18:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي ، السبت ، الأحزاب الكردية إلى اختيار شخصية مناسبة لرئاسة الجمهورية بعيدا عن المصالح الخاصة.وقال اللامي لوكالة / المعلومة /، إن” الشخصيات التي قدمتها الأحزاب الكردية كبرهم صالح وهوشيار زيباري هل تنطبق عليها المواصفات القانونية لترشيح احدهما لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية ؟”، مبينا ان”الدستور […]

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