الشرطة تطيح بمتهمين بالإرهاب والسرقة والقتل في بغداد

2022/01/29 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب واثنين بالسرقة وسادس بالقتل، فيما ضبطت عجلة مسروقة ضمن سيطراتها، في بغداد خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد وخلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ألقت القبض على ثلاثة متهمين بالارهاب، حيث القت مفارز سيطرة الشعب القبض على اثنين منهم وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاولا النفاذ من السيطرة، فيما القت مفارز سيطرة الانتصار القبض على المتهم الثالث والمطلوب بقضايا ارهاب حيث تم التأكد من اسمائهم ضمن حاسبة المطلوبين وتبين أنهم مطلوبين وفق قضايا تتعلق بالارهاب".

في السياق، "ألقت مفارز سيطرة الشعب ايضا القبض على متهمين اثنين بالسرقة"، وفق البيان.وأضافت الوكالة، أن "مفارز سيطرة التاجي القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل"، مشيرة إلى أن "سيطرة بعقوبة السياحي ضبطت عجلة مسروقة ضمن منحنى التفتيش الخاص بالسيطرة حيث تم اقتياد المتهمين مع العجلة المضبوطة الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون".

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