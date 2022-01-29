2022/01/29 | 19:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أعلن الاتحاد العراقي بكرة اليد، أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الكوري الجنوبي مساء يوم غد الاحد في المباراة الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “منتخبنا الوطني لكرة اليد سيخوض آخر مبارياته في البطولة الآسيوية ال 20 لكرة اليد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على موعد مع كأس العالم بكرة اليد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على موعد مع كأس العالم بكرة اليد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).