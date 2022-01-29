تفاصيل لقاء الكاظمي وبلاسخارت

2022/01/29 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم السبت، تفاصيل لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومستجداتها، وكذلك البحث في سير التعاون والتنسيق بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة، وسبل دعم البرامج التي تضطلع بها المنظمة الدولية في العراق".

وجدّد الكاظمي بحسب البيان "حرص العراق على توطيد علاقاته الإقليمية والدولية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وإرساء أسباب التنمية المستدامة لمصلحة الشعب العراقي والشعوب الشقيقة والصديقة المحبّة للسلام".

وأضاف البيان أن "بلاسخارت أكدت موقف المجتمع الدولي الداعم للعراق إزاء التحديات الراهنة، واهمية انتهاج الحوار سبيلا لحل الخلافات".

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