مستبقين تشكيلها.. مواطنون يوجهون طلباً للحكومة الجديدة يتعلق بالدولار

2022/01/29 | 19:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر تجدد مطالبة المواطنين للحكومة بشأن الدولار.

ويبين مقطع الفيديو قيام عدد من المواطنين مطالبة الحكومة بإرجاع سعر الدولار إلى ماكان عليه كونه أثر بشكل كبير على السوق والحياة في العراق.

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