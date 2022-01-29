الغزي يطلع على المعوقات الحاصلة في مشروع ماء النجف - الكوفة الجديد

2022/01/29 | 19:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/زار الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي يرافقه محافظ النجف ماجد الوائلي، مشروع ماء النجف الكوفة الجديد جنوب المحافظة للاطلاع على واقع العمل في المشروع ومتابعة مراحل إنجازه والوقوف على اسباب تاخر انجاز المشروع بالمدة المحددة له .وأكد الغزي على ان الزيارة جاءت للاطلاع على سير عمل مشروع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة الذي تنفذه في المحافظة.وشدد على اهمية مواصلة العمل وإنجاز المشروع وإدخاله الخدمة خلال حزيران من العام الحالي ليكون بخدمة ابناء محافظة النجف الاشرف لما لها من مكانه مهمه كونها قبلة لملايين الزوار سنوياً.وأكد الغزي على أنه سيشرف شخصياً بشكل مباشر على تنفيد المشروع حرصاً منه على انجاز كافة المشاريع الخدمية التي تخص المحافظة.من جانبه أشار مدير دائرة ماء النجف المهندس علي حسين ، ان مشروع ماء النجف الكوفة الجديد تبلغ طاقته الانتاجية 16000م3/الساعة ، وقد واجه معوقات عديدة خلال مراحل إنجازه حالت دون إكماله./انتهى

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