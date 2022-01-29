استشهاد ثلاثة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمال الحلة

2022/01/29 | 19:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/استشهد رجل وزوجته وابنته مساء اليوم الجمعة بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في ارض زراعية بناحية جبلة شمال بابل.وقال مصدر في شرطة بابل" أن ثلاثة أشخاص استشهدوا مساء اليوم الجمعة بانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في ارض زراعيه في ناحية جبلة شمال بابل.واضاف أن الجثث تم نقلها إلى الطبابة العدلية وان الشرطة طوقت المكان بحثا عن احتمالية وجود عبوات ناسفة".انتهى

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