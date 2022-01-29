السعودية تدين الاعتداء على مطار بغداد وتهديد استقرار العراق

2022/01/29 | 19:02 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي "الجبان" الذي استهدف مطار بغداد الدولي في العراق.

تضرر طائرة إثر هجوم الأمس على مطار بغداد

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكدت الوزارة "رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار جمهورية العراق الشقيقة والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب".

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وشددت على "موقف المملكة الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته".

وجددت الخارجية السعودية "وقوفها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف".

انتشار أمني في بغداد أمس إثر الهجوم

وتسبّب الهجوم الصاروخي الذي وقع أمس بأضرار مادية في مدرج وطائرتين فارغتين متوقفتين على أرض مطار بغداد.

واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ مصالح أميركية في العراق أو قواعد تتواجد فيها قوات من التحالف الدولي لمكافحة داعش، من دون أن تتبناها أي جهة، إلا أن جميع الأصابع تشير إلى الميليشيات الموالية لإيران.

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