2022/01/29 | 19:08 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ تمكنت شرطة الديوانية، اليوم السبت، من القاء القبض على 4 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة.
وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة “ايرث نيوز”، ان “قوة من مركز شرطة الحسين التابع الى قيادة شرطة محافظة الديوانية القت القبض على 4 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة وذلك في إطار حملة قامت بها بهدف ملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر […]
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وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة “ايرث نيوز”، ان “قوة من مركز شرطة الحسين التابع الى قيادة شرطة محافظة الديوانية القت القبض على 4 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة وذلك في إطار حملة قامت بها بهدف ملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 4 مطلوبين بمواد مختلفة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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