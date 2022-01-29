القبض على 4 مطلوبين بمواد مختلفة في الديوانية

2022/01/29 | 19:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت شرطة الديوانية، اليوم السبت، من القاء القبض على 4 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة “ايرث نيوز”، ان “قوة من مركز شرطة الحسين التابع الى قيادة شرطة محافظة الديوانية القت القبض على 4 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة وذلك في إطار حملة قامت بها بهدف ملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر […]

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