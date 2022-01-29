2022/01/29 | 19:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع داخل محلات تجارية وانتشال جثة عاملة أجنبية في المنصور وسط بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرقها سيطرت على حادث حريق دار سكن يحتوي على كميات كبيرة من وقود النفط الابيض مع محلات تجارية لخياطة الچوادر والخيم مشيدة …

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