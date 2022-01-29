الكاظمي يبحث مع بلاسخارت المستجدات الراهنة في البلاد

2022/01/29 | 19:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، المستجدات الراهنة في البلاد.وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومستجداتها، وكذلك البحث في سير التعاون والتنسيق بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة، …

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