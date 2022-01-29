الوحيلي: موقف حكومة الأغلبية ضعيف أمام خروج القوات الأجنبية

2022/01/29 | 19:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد المحلل السياسي رياض الوحيلي، السبت، الاتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري والدخول في حكومة توافقية سيضمن خروج جميع القوات الأجنبية من العراق.وقال الوحيلي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “اتفاق التيار والإطار على تشكيل حكومة توافقية مشتركة سيكون قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق ممكن وبشكل نهائي “مشيراً إلى […]

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