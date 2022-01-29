الغزي يصدر عدة توجيهات لتسريع المشاريع في النجف الأشرف وتأهيل المدينة القديمة

2022/01/29 | 19:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تفاصيل زيارة أمينها حميد الغزي إلى محافظة النجف الأشرف وما أصدره من توجيهات لتسريع المشاريع فيها وتأهيل المدينة القديمة.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، إنه “تنفيذاً لما جاء بتوجيهات رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، بعد زيارتين إلى محافظة النجف الأشرف، بضرورة الاهتمام بالواقع الخدمي […]

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