حريق يلتهم منزلاً ومحالّ تجارية ببغداد وينهي حياة عاملة خدمة إفريقية (صور)

2022/01/29 | 19:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أخمدت مفارز مديرية الدفاع المدني، السبت، حادث حريق نشب في منزل ومحال تجارية، فيما انتشلت جثة عاملة خدمة إفريقية الجنسية، في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد .

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الثاني 2022)، إنه "سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق دار سكني يحتوي على كميات كبيرة من وقود النفط الأبيض مع محال تجارية لخياطة الجوادر والخيم، مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من الدفاع المدني، في منطقة المنصور وسط بغداد" .

وأضافت، "حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران، وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وعثرت على جثة عاملة خدمة غانية الجنسية، وأمّنت نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة فيما فتحت تحقيقاً في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية".

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