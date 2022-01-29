لحماية الثقافة التركية ..أردوغان يصدر مرسوما حول البرامج التلفزيونية المخالفة للقيم

2022/01/29 | 19:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه البرامج التلفزيونية المخالفة لـ”القيم الأساسية” للبلاد وورد في مرسوم صدر عن الرئيس التركي اليوم السبت “أن القرار يهدف إلى القضاء على الآثار الضارة للبرامج التلفزيونية ذات المحتوى الأجنبي وحماية الثقافة التركية”.وجاء في المرسوم: “سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات ضد البرامج التي تؤثر سلبا […]

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