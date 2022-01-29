الاسوشيتد برس : 44 بالمائة من الجمهوريين لا يؤيدون ترشيح ترامب

2022/01/29 | 19:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لوكالة الاسوشيتد برس ان لدى الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب يعاني من مشاكل اكبر بكثير من القضايا المالية ، وان احلامه في العودة السياسية بعد هزيمة مريرة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 يمكن أن تتعطل بسبب عدد من التحقيقات الجنائية التي تبحث في محاولته للتدخل في الانتخابات في جورجيا والتورط […]

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