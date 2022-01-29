الدفاعات الجوية العراقية تتصدى لطائرة مسيرة في سامراء

2022/01/29 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتصدي الدفاعات الجوية العراقية لطائرة مسيرة حاولت دخول أجواء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدفاعات الجوية العراقية تمكنت من إحباط محاولة دخول طائرة مسيرة لأجواء مدينة سامراء في صلاح الدين".ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل.

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