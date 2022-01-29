خلافات عائلية تدفع شخص على قتل شقيقته في بغداد

2022/01/29 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإقدام شخص على قتل شقيقته؛ إثر خلافات عائلية، في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً أقدم على قتل شقيقته بسلاح نوع مسدس؛ نتيجة خلافات عائلية، ضمن منطقة الرشاد في العاصمة".وأشار إلى أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

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