مقتل امرأة في ميسان

2022/01/29 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل امرأة على يد مجهولين في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين يستقلون عجلة مدنية اطلقوا النار على امرأة ضمن منطقة الشبانة وسط محافظة ميسان".وأضاف، أن "الحادث أسفر عن مقتل المرأة في الحال".

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