مسلحون يقتلون امرأة في ميسان

2022/01/29 | 19:33 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باستشهاد امرأة بهجوم مسلح في محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "مجهولين يستقلون عجلة مدنية اطلقوا النار على امرأة ضمن منطقة الشبانه وسط ميسان، ما اسفر عن استشهادها في الحال".

وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وشنت حملات دعم وتفتيش بحثا عن المسلحين".

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