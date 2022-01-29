الأردن تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار ⁧ بغداد⁩ الدولي

2022/01/29 | 19:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة.وأكّدت الوزارة في بيان على دعم ووقوف الأردن المطلق إلى جانب جمهورية العراق الشقيق في مواجهة كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق"./انتهى9

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