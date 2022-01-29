قصف مدفعي يستهدف اوكار داعش في صلاح الدين

2022/01/29 | 19:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، السبت، بقصف مدفعي استهدف اوكار داعش في محافظة صلاح الدين.وقال المصدر نتيجة قصف مدفعي من قبل لواء ٩ الحشد الشعبي على اوكار عصابات داعش الارهابية في الجزرة الوسطية لنهر دجلة قرب مقتربات صحراء العيث ، سامراء ، الدور.

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