العراق.. القبض على خلية تجمع الإتاوات لصالح داعش

2022/01/29 | 19:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق،

السبت، عن الإطاحة بخلية تجمع أموال

الإتاوات لصالح تنظيم داعش الإرهابي

غربي محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكر بيان للخلية، نقلته وكالة الأنباء

العراقية ، أن"مفارز جه

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