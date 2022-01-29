2022/01/29 | 19:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم

المتحدة في العراق جينين بلاسخارت،

اليوم السبت، مجموعة ملفات تتعلق

بالأوضاع السياسية والأمنية

ومستجداتها فضلا عن العلاقات الإقليمية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي ببلاسخارت ومكتبه يكشف تفاصيل اللقاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي ببلاسخارت ومكتبه يكشف تفاصيل اللقاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).