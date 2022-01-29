2022/01/29 | 19:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت وزارة الخارجية السعودية ،اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي والجبان الذي استهدف مطار بغداد الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة وسلامة الملاحة الجوية فيها، فضلا عن أنه يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق في محاربة الإرهاب.

وشددت الوزارة بحسب البيان على موقف المملكة الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومبرراته.

هذا، وجددت الخارجية السعودية وقوفها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية السعودية تدين وتستنكر الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية السعودية تدين وتستنكر الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).