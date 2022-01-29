الجانب التنويري في صفات الله - سامح عسكر

2022/01/29 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر الفكرة الشائعة تاريخيا أن تعدد الآلهة كان أولا ثم جاء التوحيد، بينما الفكرة الشائعة دينيا في الشرق الأوسط أن التوحيد كان هو الأصل ثم جاء التعدد، وبعيدا عن هذه الجدلية فالعقل يبدو أنه يؤكد الأمرين معا..فالتاريخ التطوري يقول أن مجتمعات البشر كانت منفصلة وحصلت على سجلها التطوري في التاريخ كذلك بشكل منفصل..وبالتالي يستحيل أن يكون إله البشرية واحد منذ البداية، بينما الدين يقول أن الوحدانية واجبة لعدم ا ......





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