شيطنة الطبقة العاملة . الجزء الثالث - عبد الحسين سلمان

2022/01/29 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان تحرير البروليتاريا ، هو سر القرن التاسع عشر...ماركس 1.



تم في بريطانيا أجراء إحصاء ديني في عام 1851 , وكان المصلح التعليمي الأمريكي هوراس Horace Mann , مذعوراً من النتائج .



و أعرب عن أسفه قائلاً: للأسف نسبة هائلة من الشعب الإنجليزي هم من الجهلة للطقوس الدينية العامة .



إريك هوبسباوم ، المؤرخ الماركسي البريطاني ، أكد في كتابه ( المتمردون البدائيون Primitive Rebel ......





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