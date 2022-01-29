نتائج مسحات سلبية لمنتخب لبنان قبل مواجهة العراق

2022/01/29 | 20:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد اللبناني بكرة القدم، نتائج مسحات فيروس كورونا للاعبي منتخبهم الوطني قبل مواجهة العراق في تصفيات كأس العالم.وذكر اتحاد الكرة اللبناني في بيان تابعته وكالة / المعلومة /، أن “نتائج مسحات الكشف عن فيروس “كورونا”، التي خضع لها لاعبو منتخب لبنان لكرة القدم وأعضاء جهازه الفني والإداري السبت، كانت سلبية، وذلك […]

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