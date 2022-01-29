الربط الشبكي الكهربائي مع الخليج

2022/01/29 | 20:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

اليوم تم توقيع اتفاقية لاستيراد

الكهرباء من السعودية ضمن برنامج الربط

الشبكي مع دول الجوار مثل الأردن ومصر،

ففي هذه الأيام يعاني المواطن العراقي

في شحة كبيرة جدا في ساعات التجهي

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