بين اعتناقية العقيدة وثقافة التطبع

2022/01/29 | 20:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

القرآن دستور حياتنا بَلَّغَنا بعظمة

أسراره ونقلها لنا أهل البيت صلوات الله

عليهم وصانوا لنا جوهر مفاهيمه وكل ما

نص عليه القرآن الكريم بل كل الموروث

الإسلامي الذي وَرَثوه ووَرَّث

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