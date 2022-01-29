الحشد الروسي.. رئيس أوكرانيا: على بايدن معرفة خطورة الوضع مني وليس من الوسطاء

2022/01/29 | 20:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يعرف الوضع حول أوكرانيا أفضل من قادة العالم الآخرين، مُضيفا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن يأخذ وجهة نظره في الاعتبار.

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