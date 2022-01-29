حوار عراقي مصري موسّع بشأن المتاحف الآثارية

2022/01/29 | 20:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، السبت، تنشيط العلاقات السياحية والآثارية بين العراق ومصر، وذلك لقائه نظيره المصري خالد العناني.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (29 كانون الثاني 2022)، أن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم التقى في القاهرة وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني في مقر الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث تنشيط العلاقات بين البلدين الشقيقين فيما يخص قطاع الآثار والسياحة الذي لم يرتقِ إلى مستوى الطموح، وبما يتناسب مع العمق الحضاري للبلدين".

وأشار إلى أنه "تم التباحث بشأن المشكلات المشتركة التي تواجه البلدين في ما يتعلق بالسياحة، وسرقة الآثار وبيعها في دول العالم"، لافتا الى أن "دولة مصر استرجعت الكثير من الآثار المسروقة، كما أن العراق حقق نجاحات ملموسة في هذا المجال وتمكن من استرداد آلاف القطع الأثرية المهمة، مما يقتضي توحيد الجهود لمواجهة سرقة الآثار".

ولفت البيان إلى أن "الجانبين اتفقا على إقامة ورش لتدريب الآثاريين في كل من مصر والعراق، كما تم الاتفاق على التعاون بين المتاحف الآثارية للعراق ومصر في مجالات التطوير، وامكانية الاستفادة من خبرات الجانب المصري في تطوير المتاحف العراقية".

من جانبه أكد الوزير المصري أنَّ "بلاده تستعد لعمل مؤتمر دولي واسع لمنع الاتجار بتهريب الآثار، وأنَّ العراق سيكون مشاركاً فيه للحيلولة دون التوسع في هذا المجال الذي يمكن أن يكون مورداً من موارد تمويل الإرهاب"، وفق البيان.

وأشار إلى أنَّ "مصر كانت تستقبل سنوياً نحو مئة ألف سائح عراقي قبل جائحة كورونا".

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