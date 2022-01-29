الصحة تعلن وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا

2022/01/29 | 20:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “شحنه جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر وصلت عبر مطار بغداد الدولي وبلغ عدد الجرعات (994،500) جرعة”.واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بحسب البيان ان “البرادات انطلقت وبوقت […]

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