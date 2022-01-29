شاهد بالفيديو.. الاطار التنسيقي يحدد طريقين إلى الحكومة العراقية لا ثالث لهما | الحصاد الإخباري

2022/01/29 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VMTps04bKEY

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