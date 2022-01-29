2022/01/29 | 20:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8WFF7EMoq8U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل بلاسخارت.. والبرلمان يدقق ملفات 26 مرشحاً لرئاسة الجمهورية في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يستقبل بلاسخارت.. والبرلمان يدقق ملفات 26 مرشحاً لرئاسة الجمهورية في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).