حريق داخل محلات تجارية وانتشال جثة عاملة أجنبية في المنصور

2022/01/29 | 20:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران.

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