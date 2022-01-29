شباب ميسان ينظمون مخيماً كشفياً بمنطقة الطيب الحدودية 

2022/01/29 | 20:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السودانينظم عدد من شباب ميسان مخيماً كشفياً في منطقة الطيب الحدودية بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والمدنية.وأوضح المشرف على المخيم حازم رزاق المحمداوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن "اقامة مخيم كشفي في منطقة الطيب، تأتي كخطوة تشجيعية لاكتشاف جماليات المكان في هذه المناطق وتشجيع السياحة، لأن كثيرا من المواطنين لا يعرفون هذا المكان، وهذا ما دفعنا للقيام بهذه التجربة".وأضاف، أن "فعاليات المخيم الكشفي تضمنت مراسم رفع العلم العراقي، والرياضة الصباحية وجولة خلوية وواجبات حراسة ليلية"، مشيرا الى أن "من بين فعاليات المخيم اقامة حفل عيد ميلاد للكابتن سليم الكناني مدرب نادي الغرافة، وحفل تكريم الكابتن عباس جبل بمناسبة فوز فريقه بكأس وزير الداخلية، اضافة الى التعريف بانواع الصافرات والتعريف بانواع النيران، اضافة الى التفتيش الصباحي للخيام، وسوى ذلك من البرامج التعليمية والترفيهية والألغاز".

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