الفتح يكشف أسباب فشل ملف الكهرباء في العراق

2022/01/29 | 20:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين عضو تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، السبت، ان ضعف حكومة مصطفى الكاظمي المنصاعة للإرادات الخارجية جعلها غير قادرة على تفعيل أو تقديم الحلول لأي من الملفات الاقتصادية المهمة وأخرها ملف ربط كهرباء العراق بالسعودية.وقال الفتلاوي لوكالة /المعلومة/، إن” الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية الخلل الحاصل في ملف الكهرباء التي عانى منها الشعب العراقي […]

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