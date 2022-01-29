عون لا يرى سببا لتأجيل الانتخابات بعد انسحاب الحريري

2022/01/29 | 20:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، إنه لا يرى سببا لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو المقبل، بعد إعلان رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، مقاطعتها وانسحابه من الحياة السياسية.

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