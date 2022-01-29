2022/01/29 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام أبيض إرادة النور وعزيمة الظّلام – جليل وادي تذكرني أزمة مسرح الرشيد التي دارت بين الفنانين ووزارة الاعمار والاسكان التي ادعت ملكية الأرض التي شُيد عليها صرح مميز من منارات التنوير والابداع ، وحسمها السيد رئيس الوزراء لاحقا بالانتصار للفنانين ، والإبقاء على مسرحهم قائما ، مع انه مازال جثة هامدة منذ الاحتلال ، […]

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