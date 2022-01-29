2022/01/29 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق الصفار..شاب بعمر 93 عاماً – زيد الحلّي لا زلتُ نادماً على سؤالي لنجيب محفوظ ، في احدى لقاءاتي به في القاهرة قبل نحو 45 عاماً ، بحضور ابنته الوسطى ( فاتن الشهيرة باسم فاطمة ) في شقته بحي العجوزة ، أمام كورنيش النيل مباشرة ، سؤالي كان : هل […]

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