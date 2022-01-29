 الصفار.. شاب بعمر 93 عاماً – زيد الحلّي



 الصفار.. شاب بعمر 93 عاماً – زيد الحلّي
2022/01/29 | 20:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فم مفتوح ..

فم مغلق  الصفار..

شاب بعمر 93 عاماً – زيد الحلّي لا زلتُ نادماً على سؤالي لنجيب محفوظ ، في احدى لقاءاتي به في القاهرة  قبل نحو 45  عاماً ، بحضور ابنته الوسطى  ( فاتن الشهيرة باسم فاطمة ) في شقته بحي العجوزة ، أمام كورنيش النيل مباشرة ، سؤالي كان : هل […]

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