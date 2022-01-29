2022/01/29 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام في السياسة – سعد ياسين موسى الذي في عمري نعرف الثورة والتثوير من ينظر لها ومن ينفذها ومن يستفيد منها،اقول الاغلب الأعم الثورات المسلحة كانت دموية بأهداف فضفاضة لا تتحقق،راجعوا معي،علينا أخذ فرصة للتفكير والمراجعة،الشعب دفع ما يكفي من دماء زكية،هل نأمل منكم دولة محترمة؟.مجرد أمنيات.{ عن مجموعة واتساب

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