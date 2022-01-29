الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مسيرة في سامراء

2022/01/29 | 20:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني، السبت، بتصدي الدفاعات الجوية العراقية لطائرة مسيرة في محافظة صلاح الدين.وأكد المصدر، إن “الدفاعات الجوية العراقية تمكنت من إحباط محاولة دخول طائرة مسيرة لأجواء مدينة سامراء في صلاح الدين.واضاف المصدر، ان الدفاعات الجوية اطلقت نيرانها على طائرة مسيرة مجهولة تبين لاحقا انها تابعة للتحالف الدولي كانت بمهام استطلاع الحضرة […]

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